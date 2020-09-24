كشفت وسائل إعلام مصرية عن قيام فريق طبي في مصر باستخراج ” هاتف محمول ” من معدة مواطن مصري يدعى ” حسن رشاد ” ويبلغ من العمر 28 عاما .

وذلك بعد ابتلاعه للهاتف منذ 7 أشهر .. وتم إجراء جراحة عاجلة له استغرقت ساعتين ويخضع الآن للرعاية الصحية .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول حسن رشاد إلى المستشفى وهو يعاني من آلام في المعدة والتي كان يشكو منها بين الحين والآخر منذ قيامه بذلك .

وبعد فحصه من جانب الأطباء وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود جسم غريب داخل بطنه .

وقال المريض إنه ابتلع الجهاز بعد مزاح بينه وبين أصدقائه وإنه كان يعتقد إنه بمجرد أن يقوم بالقئ في أي وقت سيتمكن من إخراج الهاتف من معدته والتخلص منه ولذلك لم يخبر أهله أو أي أحد بالواقعة .

واعتبر الفريق الطبي أن القدر كان رحيما بالمريض حيث لم تتحلل البطارية وتتفاعل داخل جسمه فتصيبه بالتسمم .. كما كان من الممكن أن تنفجر البطارية أو تتحلل داخل معدة الشاب وتودي بحياته .