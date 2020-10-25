كشفت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة الأسترالية سجلت “مخاوف جدية”، لدى السلطات القطرية، بعد تعرض نساء أستراليات لتفتيش عار وفحص طبي، قبل إقلاع رحلة طيران من الدوحة إلى سيدني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، الأحد، “إننا سجلنا رسميا مخاوفنا الجادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الواقعة قريبا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم (QR908) في 2 أكتوبر الحالي، تأخرت لمدة 4 ساعات، بعد العثور على رضيع حديث الولادة ميتا في مطار حمد الدولي بالدوحة.

كان على متن الطائرة 34 راكبا، قبل أن تطلب السلطات القطرية من جميع النساء النزول، حيث تم اقتيادهن إلى منطقة خاصة في المطار وإخضاعهن لكشف طبي وتفتيش دون ملابس، إذ كانت بينهن 13 أسترالية.

وقال وولفغانغ بابيك، وهو أحد ركاب الطائرة لصحيفة “غارديان استراليا”، إن رجال الأمن اقتادوا النساء إلى قبو، وهن يجهلن ما يجري”، مردفا: “بعد ذلك عرضن على طبيبة، وفتشن بشكل دقيق، حيث اضطررن إلى نزع كل شيء، حتى ملابسهن الداخلية”.

وأشار بابيك إلى أن الطبيبة “حاولت تحسس منطقة الرحم والمعدة أو أسفل البطن لمعرفة ما إذا كانت إحداهن ولدت حديثا”.