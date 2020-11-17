تداول رواد موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لأب يقوم بإعطاء طفله الصغير سيجارة إلكترونية حتى يدخن في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية .

ويظهر في الفيديو الذي نشره صاحبه عبر حسابه على تطبيق ” سناب شات ” الأب وهو يضع السيجارة الالكترونية في فم طفله قائلا : ” اشفط يا قلب بابا ” .. ثم بدأ الطفل في ” الكحة ” وبدا تأثير السيجارة عليه .

وأعرب المتابعون على موقع تويتر عن استيائهم من هذا التصرف ودشن الناشطون هاشتاج ” أب يضر طفله ” مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة .

وأكد ” مركز بلاغات العنف الأسري ” عبر حسابهم الرسمي على موقع تويتر أنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .

#اب_يضر_طفله

قصة الهاشتاق ان الأب اعطى طفله سيجارة الكترونية ليدخن والنشطاء تهجموا على الاب وطالبو بتقويم سلوكه pic.twitter.com/RiMx1F1LI9 — ترند سالفة الهاشتاق (@trendpress2022) November 17, 2020