ذكرت مصادر أمنية مصرية، مساء السبت، أنه تم ضبط أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بعشرات الفتيات، وجاري عرضه على النيابة بعد قضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأكدت النيابة المصرية، في بيان، أن “وحدة الرصد والتحليل” بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شخص يدعى، أحمد بسام ذكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتلقت النيابة العامة شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى “النيابة العامة”، مساء 3 يوليو الجاري، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها، وجارِ اتخاذ اللازم قانونا بشأنها.

من ناحية أخرى، قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تحدث مع والد أحمد بسام زكي موضحاً أنه أكد بأنه سأل ابنه حول ارتكابه تلك الجرائم، قائلا: “الولد قالي عملت أشياء خطأ ولكن لم أرتكب تلك الخطايا ولم أتحرش أو أغتصب”.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، أنه سأل والد الشاب حول دليل براءة الطالب، ليرد قائلا: “الدليل أن أهم فتاتين قدما شكاوى، الحسابات الخاصة بهما مزيفة، كما أن الأمر أخذ أكبر من مساحته بسبب مواقع التواصل الاجتماعي”.

وعن سبب فصله من الجامعة في إسبانيا، رد والد الشاب: “حصل معاه في جامعته في برشلونة الناس بتعمل منشن للجامعة، والجامعة قامت بفصله بسبب ما أثير على صفحات الجامعة، كما أن واقعة الكمباوند الجيم كله زجاج، ويستطيع أي شخص أن يراه كما أن به الكثير من الكاميرات، وقدمنا بلاغاً في مباحث الإنترنت وتبين أن الحساب الذى نشر مزيف”.