ذكرت مصادر أمنية مصرية، مساء السبت، أنه تم ضبط أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بعشرات الفتيات، وجاري عرضه على النيابة بعد قضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
وأكدت النيابة المصرية، في بيان، أن “وحدة الرصد والتحليل” بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شخص يدعى، أحمد بسام ذكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.
وتلقت النيابة العامة شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى “النيابة العامة”، مساء 3 يوليو الجاري، التي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر 2016، لممارسة الرذيلة معها، وجارِ اتخاذ اللازم قانونا بشأنها.
من ناحية أخرى، قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تحدث مع والد أحمد بسام زكي موضحاً أنه أكد بأنه سأل ابنه حول ارتكابه تلك الجرائم، قائلا: “الولد قالي عملت أشياء خطأ ولكن لم أرتكب تلك الخطايا ولم أتحرش أو أغتصب”.
وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، أنه سأل والد الشاب حول دليل براءة الطالب، ليرد قائلا: “الدليل أن أهم فتاتين قدما شكاوى، الحسابات الخاصة بهما مزيفة، كما أن الأمر أخذ أكبر من مساحته بسبب مواقع التواصل الاجتماعي”.
وعن سبب فصله من الجامعة في إسبانيا، رد والد الشاب: “حصل معاه في جامعته في برشلونة الناس بتعمل منشن للجامعة، والجامعة قامت بفصله بسبب ما أثير على صفحات الجامعة، كما أن واقعة الكمباوند الجيم كله زجاج، ويستطيع أي شخص أن يراه كما أن به الكثير من الكاميرات، وقدمنا بلاغاً في مباحث الإنترنت وتبين أن الحساب الذى نشر مزيف”.
ممكن زاني وممكن متحرش برضى طرفين وممكن تعجرفه كونه ولد اغنياء جعله متسلط ووووولكن لا تضعوا الحكم والخطأ كله عليه (هالبنات يلي يروح ويجي معهن او معه بالمحيط على هنا ملائكة ؟؟؟كتير شباب وسخ يفرض على نفسه احترام البنت الجيدة وفي كتير منهم يتمنوا ان تقبل بهم كمان (اكيد عم نحكي عن الشباب يلي مش تحت تأثير شرب او مخدرات…
وكمان بلا حكم على المتهم فلتسمعوا منه .(الله عاطينا قدرة تمييز لنعرف بعدها اذا مجرم او نو واذا سلطة والده ساعدته )..
وشغلة تداول الاخبار الكاذبة والاحكام على المتهم وووو بصير كتير ما كنت صدقها لجربناها شخصيا(هم بجهزوا كل شي ما مشت هيدي النقطة انشروا التانية وهكذا)
وقصة الحسابات المزيفة كمان عم تصير كتير كتير نحن فاتوا على حساب واحد ومن خلاله فاتوا على كل devices في البيت .
يلا خير دعوة المظلوم مش ضروري تتحقق بغمضة عين ربنا ينتقي الوقت والزمان المناسبين ولبعد بعد حين ..اللهم اني مغلوب فانتصر امين ..
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