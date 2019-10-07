اعتقال شبيهة ” أنجلينا جولي ” بتهمة نشر الفساد والإباحية

أعلنت السلطات الإيرانية عن قيامها بإلقاء القبض على إحدى نجمات موقع انستجرام في إيران ” سحر تبر ” والمشهورة بأنها شبيهة الممثلة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” .

وجاء ذلك على إثر تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قبل المواطنين والتي بموجبها صدر أمر من مكتب المدعي العام في طهران بالقبض عليها .

وتواجه ” سحر تبر ” العديد من الاتهامات مثل الترويج للعنف والحصول على المال بطرق غير مشروعة وإهانة المقدسات والحجاب الإسلامي ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد .

وأشارت ” وكالة أنباء فارس ” إلى أن مكتب ” إرشاد ” التابع لمكتب المدعي العام يتلقى بلاغات لمواجهة أي خروقات للنظام الاجتماعي مثل مخالفة ارتداء الحجاب وإقامة احتفالات مختلطة للرقص .. بالإضافة إلى ملاحقة بيوت الدعارة أو نشر محتوى غير لائق على انستجرام وغيره من الشبكات الاجتماعية .

يذكر أن سحر تبر البالغة من العمر 21 عاما قد أثارت جدلا كبيرا منذ ظهورها في عام 2017 ونشر صورا لها أظهرتها شبيهة لأنجلينا جولي .. وأشيع أنها خضعت لـ 50 عملية جراحة تجميل وأنقصت 50 كيلو جراما من وزنها لتبدو شبيهة للنجمة الأمريكية .