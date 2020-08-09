اعادت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف نشر صورة لمرشد الثورة الايراني، روح الله الخميني، عند نزوله من الطائرة التي اقلته من منفاه في باريس الى العاصمة الايرانية طهران عام 1979.

وكُتب على الصورة، التي جسدت نهاية عصر الشاه وبداية عصر الثورة الاسلامية في الايران، العبارة التالية: “قبل ان تلامس قدماه الارض كان اليمن سعيد.. وكانت بغداد غناء.. وكانت دمشق فيحاء.. وكانت بيروت عروس حسناء” لتعلق عليها بدورها كاتبة: “الله يلعن الطيارة اللي جابتك ويلعن اللي جاؤا من بعدك آخرهم نصرالله”.

الله يلعن الطيارة اللي جابتك ويلعن اللي جاؤا من بعدك آخرهم #نصر_الله #ماريا_معلوف pic.twitter.com/UQIZsn7MX0 — Maria Maaloof (@bilarakib) August 9, 2020

كما نشرت ماريا معلوف صورة من احتجاجات امس وسط بيروت والتي شهدت وضع مجسم لامين عام حزب الله، حسن نصرالله، على المشنقة, وعلقت كاتبة: “كم تمنيت ان ارى ذلك يحدث حقيقة لكي يصح القول … وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين … فداءً لدماء #وسام_الحسن على الاقل … لائحة اللي قتلوا على يدك يا حسن نصرالله طويلة… ولكن نكتفي بهذا القدر”.

كم تمنيت ان ارى ذلك يحدث حقيقة لكي يصح القول … وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين … فداءً لدماء #وسام_الحسن على الاقل … لائحة اللي قتلوا على يدك يا حسن نصرالله طويلة… ولكن نكتفي بهذا القدر #ماريا_معلوف pic.twitter.com/VofmQVMXv5 — Maria Maaloof (@bilarakib) August 9, 2020

يذكر ان ماريا معلوف تقيم خارج لبنان وتواجه اتهامات بـ “العمالة” وذلك بسبب تغريدة سابقة اتهمت بسببها بالتحريض على القتل’ بعد دعوتها الاحتلال الإسرائيلي إلى اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.