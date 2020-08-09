اعادت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف نشر صورة لمرشد الثورة الايراني، روح الله الخميني، عند نزوله من الطائرة التي اقلته من منفاه في باريس الى العاصمة الايرانية طهران عام 1979.
وكُتب على الصورة، التي جسدت نهاية عصر الشاه وبداية عصر الثورة الاسلامية في الايران، العبارة التالية: “قبل ان تلامس قدماه الارض كان اليمن سعيد.. وكانت بغداد غناء.. وكانت دمشق فيحاء.. وكانت بيروت عروس حسناء” لتعلق عليها بدورها كاتبة: “الله يلعن الطيارة اللي جابتك ويلعن اللي جاؤا من بعدك آخرهم نصرالله”.
كما نشرت ماريا معلوف صورة من احتجاجات امس وسط بيروت والتي شهدت وضع مجسم لامين عام حزب الله، حسن نصرالله، على المشنقة, وعلقت كاتبة: “كم تمنيت ان ارى ذلك يحدث حقيقة لكي يصح القول … وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين … فداءً لدماء #وسام_الحسن على الاقل … لائحة اللي قتلوا على يدك يا حسن نصرالله طويلة… ولكن نكتفي بهذا القدر”.
يذكر ان ماريا معلوف تقيم خارج لبنان وتواجه اتهامات بـ “العمالة” وذلك بسبب تغريدة سابقة اتهمت بسببها بالتحريض على القتل’ بعد دعوتها الاحتلال الإسرائيلي إلى اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.
الخميني الهالك هو سبب دمار بلاد العرب وتشتيت المسلمين كانت جنازته من ابشع الجنازات سقطت اربع مرات وهي من علامات سوء الخاتمة والحشر بالنار باذن الله وتمزق كفنه وظهرت عورته ، كثير الفتوى التي لاتستند لعلم شرعي سباب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طعان بشرف النبي عليه افضل الصلاة والسلام
خاب وخسر من سب اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعن من الله ورسوله وملاءكته
روح الشيطان كان عميل قذر زرع بفرنسا لتشتيت وتخريب المسلمين
هذا الي كنت أقوله في الصفحة الثانية هههههههههههههههه بان المتزحلقات اللبنانيات ارتفع صراخ شهواتهن ههههههههههههههههههه لعنان السماء ههههههههههههههههه بحثا عن ناكح ههههههههههههههههه ما تنكحوهم يا أولاد الحلال نوكاح صيغة مؤقت ههههههههههههههه من الي يعجبهم وبالمرة بعد ما تخلصوا في وحدة هنا اسمها اي اوي اي هههههههههههههههه ايضا تريد شوية نوكاح متعة هههههههههههههههه فاعملوا معروف فيها ههههههههههههههه أثابكم الله مادام كلو بحلال الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه واله ، زمان ما كنا نسمع صراخ المتزحلقات الشهوانية بهذا الشكل ههههههههههههههه لان كان في رجالة يعملون الواجب ،
مساء الورد A….
ما يُثير الإشمئزاز هو ولاء البعض ممن ينتمون للمذهب الشيعي لغير بُلدانهم ، ولاء مُنقطع النظير لا يُضيرهم معه خراب بُلدانهم و تدميرها و قتل أهلها ….. قاتلهم الله على خيانتهم!
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