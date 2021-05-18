اجتاحت موجة من الغضب الممزوجة بالسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تعليقا على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة ازاء المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

فقد غردت الاعلامية ديما صادق معلقة على كلام شربل وهبة مذكرة بتصريحات سابقة للرئيس اللبناني ميشال عون بحق الشعب اللبناني حيث قالت: “وزير خارجية، يعني ناطق رسمي لدولة، بيوصف شعب على انهن ” من اهل البدو”، هو خير ممثل لرئيس جمهورية بخاطب شعبه و بقللو ” الشعب الطز” و ما بيوصل لتحت زناري”

وزير خارجية، يعني ناطق رسمي لدولة، بيوصف شعب على انهن " من اهل البدو"، هو خير ممثل لرئيس جمهورية بخاطب شعبه و بقللو " الشعب الطز" و ما بيوصل لتحت زناري .



#شربل_وهبه — Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 18, 2021

أما الاعلامي هشام حداد فكتب “هلق بشرفكن ليه هوي شي مرة عين او رشح حدا اذكى من هيك؟ على مبدأ حط اغبيا حواليك بتبين ذكي …”.

أما نديم قطيش فقد ظهر في فيديو سخر فيه ممن وصفه بـ “وزير خارجية الرئيس القوي المصحصح” قائلا أنه “فتح معركة مجانية مع دولة بتمثل جزء من مصالح اللبنانيين بالحد الادنى” وتابع “بيرجعوا بقولوا ليش مقاطعين لبنان ولبنان رح يرجع”.

وزير خارجية رئيسنا المصحصح pic.twitter.com/lsX8tLJcg5 — Nadim Koteich (@NadimKoteich) May 18, 2021

أما الاعلامي نيشان فقد كتب “يخرج الكلام من فم وزير الخارجيّة وكأنّه مُصاب بِإسْهالٍ شَفَويّ. هذه إساءة للدّول العربيّة وصفعة لِمِئات الآلاف من اللبنانيّين العاملين في دول مجلس التّعاون الخليجي.” ثم تابع مخاطبا وزير الخارجية “يا شربل وهبة: قادة تلك الدّول يمنحون مواطنيهم حياةً واستقرارًا. أنتم ماذا تصنَعونَ بِخَيْباتِكُم في لبنان؟!”.

يخرج الكلام

من فم وزير الخارجيّة

وكأنّه مُصاب بِإسْهالٍ شَفَويّ.

هذه إساءة للدّول العربيّة

وصفعة لِمِئات الآلاف من اللبنانيّين العاملين في دول مجلس التّعاون الخليجي.

يا شربل وهبة:

قادة تلك الدّول يمنحون مواطنيهم حياةً واستقرارًا.

أنتم ماذا تصنَعونَ بِخَيْباتِكُم في لبنان؟! — نيشان (@Neshan) May 18, 2021