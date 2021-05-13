أثار الاعلامي السعودي محمد أحمد الملا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشر تغريدة عاتب فيها الفلسطينيين بسبب مواقفهم من الاحداث التي شهدتها مصر والسعودية والكويت.
وقال الملا في تغريدته: “أخي الفلسطيني قبل ان تعاتب اي عربي هل عزيت مصري بشهداء الجيش في سيناء السعودي و الاماراتي في اليمن هل بكيت على شهداء الكويت و غيرها الكثير من المواقف الانسانية و الاسلامية و العربية رأيناك يا أخي تصفق لقاتلنا”.
وقد اثارت هذه التغريدة ردود فعل متبانية فبينما ذكر البعض بالمواقف الفلسيطينية من الهجمات الحوثية على المملكة أكد الكثيرون ان الوقت الحالي ليس للعتاب مؤكدين على ان فلسطين هي قضية العرب الاولى بغض النظر عن مواقف الفلسطينيين حيث كتب احدهم: “فلسطين قضية كل العرب وباختصار ولو اخطأ كل أهل فلسطين فهذا ليس عذرا أن تتخلى عن الأقصى القضية قضية إسلامية … قضية عقيدة وإيمان … الأمر ليس مصلحة سياسية أو مادية أو أوامر معازيب عقيدة وإيمان”.
بدوره عاد الملا وأكد على أن التغريدة لا يقصد منها الا العتاب مؤكدا على وقوف المملكة الى جانب فلسطين “قلبا وقالبا”.
للاسف اسباب التخاذل العربي سخيفه ، اصمت افضل لك ، اهل فلسطين لا يحتاجون اي شجب او اسنكار منكم ، كفو السنتكم وكثر الله خيركم ، حماس دائما ما ترفع الاعلام السعوديه والمصريه
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