أثار الاعلامي السعودي محمد أحمد الملا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشر تغريدة عاتب فيها الفلسطينيين بسبب مواقفهم من الاحداث التي شهدتها مصر والسعودية والكويت.

وقال الملا في تغريدته: “أخي الفلسطيني قبل ان تعاتب اي عربي هل عزيت مصري بشهداء الجيش في سيناء السعودي و الاماراتي في اليمن هل بكيت على شهداء الكويت و غيرها الكثير من المواقف الانسانية و الاسلامية و العربية رأيناك يا أخي تصفق لقاتلنا”.

أخي الفلسطيني قبل ان تعاتب اي عربي هل عزيت

مصري بشهداء الجيش في سيناء

السعودي و الاماراتي في اليمن

هل بكيت على شهداء الكويت

و غيرها الكثير من المواقف الانسانية و الاسلامية و العربية رأيناك يا أخي تصفق لقاتلنا — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) May 12, 2021

وقد اثارت هذه التغريدة ردود فعل متبانية فبينما ذكر البعض بالمواقف الفلسيطينية من الهجمات الحوثية على المملكة أكد الكثيرون ان الوقت الحالي ليس للعتاب مؤكدين على ان فلسطين هي قضية العرب الاولى بغض النظر عن مواقف الفلسطينيين حيث كتب احدهم: “فلسطين قضية كل العرب وباختصار ولو اخطأ كل أهل فلسطين فهذا ليس عذرا أن تتخلى عن الأقصى القضية قضية إسلامية … قضية عقيدة وإيمان … الأمر ليس مصلحة سياسية أو مادية أو أوامر معازيب عقيدة وإيمان”.

ولما يوجه الحوثي صواريخه لمكة



ماهي قضية عقيدة وايمان ؟



شفناهم ينعون الحوثه

بس ما شفناهم يقولون شئ عن محاولة قصف مكة pic.twitter.com/xSnOJjj6oD — فايز العنزي (@L4H4B) May 12, 2021

عزيزي خالد .. فلسطين محتله و نقف معهم و نساندهم .. لكن هذا رد على من عاتب على رغم كل الوقفات — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) May 12, 2021

بدوره عاد الملا وأكد على أن التغريدة لا يقصد منها الا العتاب مؤكدا على وقوف المملكة الى جانب فلسطين “قلبا وقالبا”.

على الرغم ان تغريدة عتاب .. و بدأت ب (أخي) و اكدنا ان نحن مع فلسطين قلباً و قالباً و الحق معها و لابد ان ينتصر طالتنا شتائم و اساءات

و كأن القدس سوف تتحرر بالشتائم لا باخلاص النية أولاً https://t.co/oAk6eY9oTG — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) May 12, 2021