حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي باستخدام اغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز واستبدال لبنان بـ “إسرائيل”، كاتبا على صفحته الخاصة: “بحبك إسرائيل يا وطني بحبك بشمالك، بجنوبك، بسهلك، بحبك”.
وكان استغلّ الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي موقف النجمة هيفا وهبي الداعم للفلسطينيين ليعلّق على كلامها قائلاً: “صدقت هيفا وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”.
حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي باستخدام اغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز واستبدال لبنان بـ “إسرائيل”، كاتبا على صفحته الخاصة: “بحبك إسرائيل يا وطني بحبك بشمالك، بجنوبك، بسهلك، بحبك”.