حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيام الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ​افيخاي أدرعي​ باستخدام اغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز واستبدال لبنان بـ “إسرائيل”، كاتبا على صفحته الخاصة: “بحبك إسرائيل يا وطني بحبك بشمالك، بجنوبك، بسهلك، بحبك”.

وكان استغلّ الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي موقف النجمة هيفا وهبي الداعم للفلسطينيين ليعلّق على كلامها قائلاً: “صدقت هيفا وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”.





