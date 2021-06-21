كشفت مصادر ملكية مطلعة أن ​الأمير تشارلز​ ولي عهد بريطانيا بعد الملكة إليزابيت، اتخذ قراراً صادماً بحق حفيده آرشي ابن ابنه ​الأمير هاري​. وفي التفاصيل، قرر تشارلز ان حفيده لن يصبح أبدا أميرا في ظل خطته لنظام ملكي أقل ميزانية.

وأوضحت المعلومات إن تشارلز أخبر ابنه أنه سيغير الوثائق الرئيسية والمستندات القانونية للتأكيد على عدم حصول آرتشي على اللقب، الذي كان حقه ضمن ترتيب العرش. وقالت صحيفة التابلويد إنه بموجب خطة تشارلز لنظام حكمه فإن ورثة العرش وعائلاتهم المباشرين فقط هم من سيحصلون على الألقاب الكاملة والدعم المالي والشرطي الممول من دافعي الضرائب واذ فهو يستغني عن حماية حفيده آرتشي بهذا الموجب.

الأمير تشارلز ينتقم من الأمير هاري وميغان ماركل ويتخذ قراراً صادماً بحق حفيده آرتشي الأمير تشارلز ينتقم من الأمير هاري وميغان ماركل ويتخذ قراراً صادماً بحق حفيده آرتشي