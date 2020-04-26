وجه ولي عهد بريطانيا ” الأمير تشارلز ” رسالة إلى عائلات الأطباء المسلمين الذين فقدوا حياتهم خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا .

وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية ظهر فيه الأمير تشارلز بادئا كلامه باللغة العربية ملقيا تحية الإسلام ” السلام عليكم ” .

وأعرب عن احترامه وحزنه في نفس الوقت بعد فقد العديد من المسلمين العاملين في المجال الطبي لحياتهم أثناء التصدي لهذا الوباء .

ونعى وفاة الطفل ” إسماعيل محمد عبد الوهاب ” البالغ من العمر 13 عاما الذي وافته المنية بالمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا دون وجود عائلته بجانبه .

وعلق ولي عهد بريطانيا قائلا : ” كل فجيعة ‏يصبح وقعها ‏أكثر صعوبة ‏على العائلات ‏بسبب القيود ‏الحالية على ‏الجنازات .. ‏يمكنني أن أفهم ‏جيدا كيف ‏يكون هذا مؤلما ‏للمتضررين ” .

كما هنأ الأمير تشارلز المجتمع الإسلامي في بريطانيا بمناسبة حلول شهر رمضان مؤكدا تعاطفه مع زملاء وأسر كل من فقدوا حياتهم من جميع الأديان وتقديره وامتنانه لجميع الجهود التي بذلها وما زال يبذلها العاملون في المجال الطبي لمواجهة المرض .