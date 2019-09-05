الأمير هاري وميغان ماركل بورطة كبيرة.. هل يتم تجريدهما من لقب “دوق ودوقة”؟

ورطة كبيرة وقع بها كل من ​الأمير هاري​ وزوجته دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​، بعد أن مضى أكثر من 1250 شخصاً على عريضة تطالب يتجريدهما من لقب “دوق ودوقة”.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يوم الثلاثاء الماضي عن مناقشة مجلس مدينة “برايتون” في مقاطعة ساسكس الشهر القادم عريضة طالب فيها أكثر من 1700 شخص في يوليو الماضي بتجريد هاري وميغان من لقب دوق ودوقة ساكس.

ومنذ ذلك الحين، اجتازت العريضة توقيع أكثر من 1250 شخصًا؛ الأمر الذي دفع المجلس للموافقة على مناقشتها؛ إذ يجب على المجلس الالتزام بمناقشة أي عريضة تحصل على أكثر من 1250 توقيعًا.

وجاء في جزء من نص العريضة: “ندعو مجلس بريتون إلى عدم الإشارة إلى هؤلاء الأفراد بهذه الألقاب، التي نعتبرها غير عادلة وغير ديمقراطية على الإطلاق”.

وتأتي العريضة بهدف عدم استخدام جميع الألقاب الملكية في وثائق وإجراءات المجلس، وأُضيف في العريضة: “تعد هذه الألقاب رمزًا لقمع العامة من قِبل الأثرياء”.