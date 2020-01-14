الأمير هاري وميغان ماركل سيستقران في أميركا بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض

في تطور جديد في حياة ​الأمير هاري​ والممثلة ​ميغان ماركل​ بعد استقالتهما من مهامها الملكية، كشف تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الثنائي من المحتمل أن يتجها الى الولايات المتحدة الأميركية للعيش هناك لكن ليس قبل أن يغادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض.

واشار التقرير وبحسب مصدر مقرب من الأمير هاري وميغان ماركل أنهما سيعيشان في كندا بشكل مؤقت، وفور ترك ترامب لمنصبه سيتوجهان الى الولايات المتحدة الأميركية للإستقرار هناك بشكل نهائي.

صحيفة ديلي ميل من جهتها كانت قد نقلت عن أحد اصدقاء ماركل بأن الأخيرة أكدت أنها لن تستقر في لوس أنجلوس طالما ترامب رئيساً لأميركا.