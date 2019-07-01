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الأمير وليام وزوجته كيت إلى باكستان

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أعلن قصر ” كينزنجتون البريطاني ” عن زيارة الأمير وليام وزوجته كيت لدولة باكستان في الخريف لهذا العام .

وتأتي هذه الزيارة بناءا على طلب من وزارة الخارجية البريطانية وهي الزيارة الأولى لهما لباكستان .. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الجولة لاحقا .

ورحب ” محمد نفيس زكريا ” المفوض السامي الباكستاني في لندن بهذا الإعلان .

وقال بأن الزيارة الملكية المقبلة تعكس الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لعلاقاتها مع باكستان .

وأن كلا من المملكة المتحدة وباكستان تربطهما علاقات تاريخية ويرغب كلا منهما في تعزيزها .

وأن الشعب الباكستاني لا يزال يعتز ويتذكر زيارات الملكة ” إليزابيث الثانية ” لباكستان في عامي 1961 و 1997 .

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