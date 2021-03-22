نقلت صحيفة ” صنداي تايمز ” تصريحات أحد الأصدقاء المقربين للأمير ويليام الذي كشف عن موقف الأخير حول ما أدلى به شقيقه الأمير هاري وزوجته ” ميغان ماركل ” مؤخرا في مقابلتهما مع أوبرا وينفري .

واللذان تحدثا عن ما تعرضا له من جانب العائلة المالكة البريطانية خاصة ميغان ماركل الذي أشارت إلى أنها واجهت عنصرية .

حيث أشار الصديق المقرب لدوق كامبريدج إلى أن الأمير ويليا غاضبا جدا من تلك التصريحات ويعتبر ما قاله أخوه إهانة بحق الملكة إليزابيث الثانية وخيانة غير مقبولة كما يجد صعوبة في مسامحته .

كما أكد الأمير ويليام أنه على عكس أخيه لا يشعر بأنه في قفص في العائلة الملكية إنما غاضب لكون الأمير هاري أهان الملكة وقلل من إحترامها .