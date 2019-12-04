الأمير ويليام يثير غضب بدون الكويت

التقي دوق كامبريدج الأمير البريطاني ” ويليام “خلال زيارته إلى الكويت بإحدى السيدات التي سبق وأن أساءت إلى بدون الكويت وهو الأمر الذي أثارغضب عدد من فئة البدون والمتضامنين مع قضيتهم .

وهذه السيدة تدعي ” بلسم الأيوب ” وهي رياضية كويتية بارزة وكانت قد نشرت من قبل تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” وصفت فيها بدون الكويت ب ” البكتيريا ” .

فكتبت : ” الا بلشة ابتلشنا فيهم الله يفكنا منهم ومن شرهم ونستريح إن شاء الله من بلاويهم ونفتك .. بكتيريا ” .

وظهر الأمير هاري برفقة بلسم الأيوب بإحدى الخيم التقليدية بصحراء الكويت .. واستنكر عدد من النشطاء تواجدها في قائمة الأشخاص الذين التقوا بالأمير ويليام وتقديمها على أنها من رواد الأعمال وتمثل الشباب الكويتي .

يذكر أن الأمير ويليام كان قد وصل إلى دولة الكويت يوم الأحد الماضي في زيارة رسمية للبلاد ضمن جولته التي تشمل كذلك سلطنة عمان .