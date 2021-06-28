كشف ​روبرت لاسي​، مؤلف الكتاب الجديد “​Battle Of Brothers​” أن ​الأمير ويليام​ وصف الممثلة ​ميغان ماركل​، زوجة أخيه ​الأمير هاري​، بأنها “المرأة الدموية”، التي “لم تظهر أي رحمة مع الموظفين”.



وأشار روبرت أن هاري يود التصالح مع أخيه ويليام، يعترف ببعض الأخطاء التي ارتكبها.

لكن روبرت يعتقد أن التوترات “من غير المرجح أن تنتهي في أي وقت قريب”، على الرغم من أن الشقيقين شوهدا وهما يتحدثان مع بعضهما البعض، بعد جنازة جدهما الأمير فيليب في نيسان/أبريل الماضي .



وكتب لاسي: “وفقاً لأحد مصادري، فقد قيل لويليام إن كل شخص لديه زوجة أخ صعبة، ورد الأمير قائلاً: “لكن انظر إلى الطريقة التي تعاملت بها المرأة الدموية مع الموظفين – بلا رحمة!”.



وزعم أن بعض أصدقاء هاري، قالوا إن ميغان “يمكن أن تكون كابوساً بنسبة 500 في المائة”.

الملكة تدعو الأمير هاري وميغان ماركل لحفل اليوبيل البلاتيني

ودعت ​الملكة إليزابيث الثانية​، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لحضور حفل اليوبيل البلاتيني (الذكرى السبعين) لإعتلائها العرش، الذي سيعقد في حزيران/يونيو عام 2022، في خطوة قال البعض إنها محاولة منها لمد غصن الزيتون لحفيدها، الذي توترت علاقته بالعائلة المالكة في الفترة الأخيرة.



ونقلت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية، عن مصدر مطلع على خطط حفل اليوبيل البلاتيني أنه “تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس وأنا متأكد من أن الملكة تتطلع بشدة لرؤيتهما هناك”.



وذكر المصدر أنه من المنتظر أن يشهد هاري وميغان العرض التقليدي، الذي عادة ما يبدأ به هذا الاحتفال، الذي سيضم أكثر من 1400 جندى إستعراضي و200 حصان و400 موسيقي يسرون جميعاً في موكب يبدأ من قصر ​باكنغهام​، وينضم إليه أفراد من العائلة المالكة في عربات تجرها الخيول.



ولكن من غير المعلوم ما إذا كان الزوجان سيقفان في شرفة القصر بجانب الملكة، وكبار العائلة المالكة الآخرين لمشاهدة عرض سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي ينتهي به الإحتفال في الأغلب.



وتم الإعلان عن خطط اليوبيل البلاتيني للملكة في مطلع الشهر الحالي، وأكد قصر باكنغهام أن البريطانيين سيحصلون على عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام في حزيران/يونيو عام 2022، حتى يتمكنوا من الإحتفال بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة العرش.