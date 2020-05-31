أعلنت مصادر مصرية عن إصابة 3 مذيعات بالطاقم الإعلامي المصري بفيروس كورونا المستجد .

حيث أعلن الإعلامي ” خالد أبو بكر ” في منشور له عن إصابة الإعلامية ” ريهام السهلي ” بالفيروس فقال : ” يارب ما تغيب ضحكتك ابدا يا أختي وصاحبتي ” .

وكشفت المصادر أن نتيجة التحليل أثبت إيجابية العينة .. وأن ريهام السهلي موجودة حاليا في إحدى مستشفيات العزل وحالتها الصحية بخير ومستقرة تماما .

كما أصيب أيضا الإعلامية ” إلهام نمر ” بفيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزلها وتلقي العلاج وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة .

فيما أعلنت الإعلامية ” أية عبد الرحمن ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا في منشور لها .

فكتبت قائلة : ” الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا .. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب ” .

وتابعت : ” وثانيا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا ” .