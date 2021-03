حسمت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، موقفها بشأن الجدل المثار حول التطبيق الذكي “My Heritage” الذي يقوم بتحريك صور الموتى والأشخاص الراحلين عن عالمنا.

وقالت “الإفتاء المصرية” في بيان لها، السبت، إن “الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة، إلا أن هذه الإباحة مقيدة بأن لا تشتمل على سخرية أو سوء أدب”.

وأضاف البيان: “فإذا كان لا مانع شرعا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلا من كونها ثابتة كصورة عادية؛ فالأَصل أن هذا مباح بشرط مراعاة خصوصية من أفضى إلى ربه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت، وبشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تدليس أو ضرر بالغير؛ وذلك كما لو ترتب على صورة المستخدم حقوقا أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدلة”.

وكانت شركة “My Heritage” أطلقت مؤخرًا لعلم الأنساب واختبار الحمض النووي عبر الإنترنت ميزة جديدة قائمة على تقنية التعلم العميق، والتي توفر ميزة عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني هي التقاط أي صورة وتحريكها، وتحويل الصور الثابتة للأفراد إلى نسخ متحركة ومعبرة عنها.

وأعلنت الشركة عن الميزة الجديدة التي تطلق عليها “الحنين العميق”، كوسيلة لإعادة الحياة للأقارب القدامى في الصور القديمة، على الرغم من أنه يمكن استخدامها لأي صورة.

