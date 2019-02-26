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الامن الكويتي يضبط فتاة نشرت مقاطع مخلة بالآداب

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ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية

ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية

ضبطت إدارة شرطة الآداب بالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية في الكويت، فتاة اشتهرت بنشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب.

وأستطاع قطاع البحث الجنائي في دولة الكويت من متابعة وضبط مواطنة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو ثلاثة أسابيع مقاطع مخلة، وفقا لموقع “25 فبراير” الكويتي.

وأفاد مصدر أمني بحسب الموقع، إلى إحالة الفتاة إلى النيابة العامة، وتواجه أربعة تهم منها التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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. رسالة توعوية . إخراج/عبدالرحمن السلمان . فكرة/ حنان الحردان . الاشراف العام/ حسن البلام . إنتاج إدارة الجرائم الإلكترونيه . شكر خاص لـ شيخان ولد النوخذه . التصوير والمونتاج بوحدة لا دو ري للإنتاج الفني . #الجرائم_الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • دولة الكويت • وزارة الداخلية • الادارة العامة للمباحث الجنائية • الحساب الرسمي الخاص بالتوعية • إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • للتواصل info@cybercrime.gov.kw

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وأضاف المصدر، بأن رجال المباحث وعقب تداول المقاطع شكلوا فريق عمل من “الآداب” و”الإلكترونية”، وعبر تقنيات متقدمة تم التوصل إلى الفتاة.

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