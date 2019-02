الامن الكويتي يضبط فتاة نشرت مقاطع مخلة بالآداب

View this post on Instagram

. رسالة توعوية . إخراج/عبدالرحمن السلمان . فكرة/ حنان الحردان . الاشراف العام/ حسن البلام . إنتاج إدارة الجرائم الإلكترونيه . شكر خاص لـ شيخان ولد النوخذه . التصوير والمونتاج بوحدة لا دو ري للإنتاج الفني . #الجرائم_الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • دولة الكويت • وزارة الداخلية • الادارة العامة للمباحث الجنائية • الحساب الرسمي الخاص بالتوعية • إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • للتواصل info@cybercrime.gov.kw