تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق وهما يتابعان المباراة النهائية في نهائي يورو 2020 التي جمعت المنخبين الايطالي والانكليزي.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على تويتر، إن السلطان هيثم بن طارق ”وصل إلى مطار خليج نيوم بالمملكة العربية السعودية في زيارة دولة إلى المملكة تستغرق يومين“.

وجاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكان في استقباله في المطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولاحقا، استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود السلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها ”استعراض العلاقات، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات“، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“.