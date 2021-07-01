شن نشطاء ومتابعون رياضيون في السعودية حملة ضد الإعلامي مبارك الشهري بعد لقاء له تم بثه على قناة 24 الرياضية السعودية.
وتداول رواد موقع تويتر هاشتاق بعنوان “الا رسول الله يالشهري”، وذلك بعد حديثه في اللقاء التلفزيوني قوله جملة “بيتروس منقذ البشرية الله يكثر من امثاله”.
وكان اللاعب بيتروس قد ظهر مع لاعب النصر الجديد “أندرسون تاليسكا” في مقطع فيديو مؤخرًا يُشيران خلاله بالصمت، قبل أن يُردد الأخير عبارته الشهيرة “أنا نصراوي”، وهو ما أثار غضب جمهور الهلال وفتح النار على اللاعبين من الإعلام الأزرق.
ووصف المغردون ما قاله الإعلامي مبارك الشهري بـ “هفوة كبيرة من رجل اعلام امام العالم وعبر قناة رياضية رسمية”.
وعن سبب اختيار الهاشتاق “الا رسول الله يالشهري” قالوا ان منقذ البشرية هو وصف لا يليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.