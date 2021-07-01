شن نشطاء ومتابعون رياضيون في السعودية حملة ضد الإعلامي مبارك الشهري بعد لقاء له تم بثه على قناة 24 الرياضية السعودية.

وتداول رواد موقع تويتر هاشتاق بعنوان “الا رسول الله يالشهري”، وذلك بعد حديثه في اللقاء التلفزيوني قوله جملة “بيتروس منقذ البشرية الله يكثر من امثاله”.

#إلا_رسول_الله_يالشهرى

استغفر الله العظيم

ربنا لاتؤاخذنا pic.twitter.com/NcrtOK1ITe — خليفة بن راشد (@Khalifarashed) June 30, 2021

وكان اللاعب بيتروس قد ظهر مع لاعب النصر الجديد “أندرسون تاليسكا” في مقطع فيديو مؤخرًا يُشيران خلاله بالصمت، قبل أن يُردد الأخير عبارته الشهيرة “أنا نصراوي”، وهو ما أثار غضب جمهور الهلال وفتح النار على اللاعبين من الإعلام الأزرق.

اخوي

مبارك رد على كلام الروقي



الروقي قبل ما يتحدث مبارك

مسك المايك وتحدث ان بيتروس منقذ الشعب والعالم من اصابة كورونا

ورد مبارك الله يكثر من امثال بيتروس منقذ البشر — عاشق نصراوي (@ASD1133557700) June 30, 2021

ووصف المغردون ما قاله الإعلامي مبارك الشهري بـ “هفوة كبيرة من رجل اعلام امام العالم وعبر قناة رياضية رسمية”.

مو بس الهلالين كل الخلق ، هذا كبره ويقول هذا الكلام — أفنان (@8_xzc) June 30, 2021

وعن سبب اختيار الهاشتاق “الا رسول الله يالشهري” قالوا ان منقذ البشرية هو وصف لا يليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.