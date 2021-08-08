كشف الدكتور ” أحمد كريمة ” أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال حواره مع الإعلامي ” حمدي رزق ” في برنامج ” نظرة ” المذاع على قناة صدى البلد عن حكم التبرع بالأعضاء عقب الوفاة .

وذلك على خلفية قيام دكتور بكلية الزراعة في جامعة القاهرة يدعى ” عوض عباس رجب ” بتوصية أسرته بالموافقة على التبرع بأي عضو من أعضائه بعد وفاته قد يحتاج أحد إليه .. داعيا اصدقائه وزملائه إلى أن يحذوا حذوه ويقوموا بإتخاذ هذا القرار .

وقال الدكتور أحمد كريمة في تعليقه على ذلك أنه يجوز نقل الأعضاء والأنسجة التي تتجدد مثل الدم والجلد والشعر وما أشبه ذلك حيث أن هذا النقل لا يؤدى إلى أي ضرر للمنقول منه أو المنقول إليه .

وأضاف أنه يحرم نقل الأعضاء التى تؤدى إلى وفاة المنقول منه كالقلب وما أشبه .. كما يحرم نقل الأعضاء الثنائية التى تجعل المنقول منه ناقصا أو مشوها مثل العينين والأذنين .. ويحرم أيضا نقل الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين والمبيض وما أشبه .

وأكد أحمد كريمة على أن أعضاء الإنسان ليست للتعاقد ولذلك يحرم بيع الأعضاء .