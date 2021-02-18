تصدر هاشتاغر “#محتوي_كلوب_هاوس” قائمة الترند على موقع تويتر في السعودية في الساعات الماضية بعد تداول مقاطع اثارت غضب نشطاء سعوديين من المحتوى الذي يتم طرحه على التطبيق.
وفي التفاصيل، فقد تداول ناشطون مقطع فيديو يرصد نقاش بين مجموعة شباب على موضوع “التحرر انفتاح ام انحلال؟” حيث يسمع احدهم وهو يقول “اقرب الناس اختي فرضا ما في مانع انها تطلع مع واحد وتحبه وتنام معه عادي شي طبيعي” وتابع “ما ادري انا عن العالم المتخلفة والمستشرفة في نفس الوقت”.
وقد اثار المقطع دهشة المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:
يذكر ان كلوب هاوس هو تطبيق دردشة صوتية مخصص للمدعوين فقط، وتم إطلاقه منذ أقل من عام، وانتشر بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا عندما لم يتمكن الناس من الاجتماع وجهًا لوجه. والمفهوم الذي يقوم عليه بسيط، فبمجرد دعوتك للانضمام، يمكنك بدء المحادثات أو الاستماع إليها في “الغرف” الرقمية، بدءًا من حديث رئيسي من قبل شخص مشهور إلى محادثة داخل مجموعة صغيرة.