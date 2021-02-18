تصدر هاشتاغر “#محتوي_كلوب_هاوس” قائمة الترند على موقع تويتر في السعودية في الساعات الماضية بعد تداول مقاطع اثارت غضب نشطاء سعوديين من المحتوى الذي يتم طرحه على التطبيق.

وفي التفاصيل، فقد تداول ناشطون مقطع فيديو يرصد نقاش بين مجموعة شباب على موضوع “التحرر انفتاح ام انحلال؟” حيث يسمع احدهم وهو يقول “اقرب الناس اختي فرضا ما في مانع انها تطلع مع واحد وتحبه وتنام معه عادي شي طبيعي” وتابع “ما ادري انا عن العالم المتخلفة والمستشرفة في نفس الوقت”.

#محتوي_كلوب_هاوس

تداول المغردين فيما بينهم عدة مقاطع من برنامج #كلوب_هاوس

وأحد المواضيع التي طرحت فيه وسببت ضجة بين المغردين pic.twitter.com/48qEshXDKm — وش سـالفة الهاشتاق! (@abt_tag) February 17, 2021

وقد اثار المقطع دهشة المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

كثير ناس وصلوا لدرجة ذي ولان مصطلح مستشرق بعيد كل البعد عن موضوعه اللي يتكلم فيه عرفت انه اهبل ويبغى يهبد اي كلام — 𝙰𝙻𝙰𝙼𝚁𝙸 (@Alamksd) February 17, 2021

بالضبط — darkness (@riChSeS1) February 17, 2021

يذكر ان كلوب هاوس هو تطبيق دردشة صوتية مخصص للمدعوين فقط، وتم إطلاقه منذ أقل من عام، وانتشر بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا عندما لم يتمكن الناس من الاجتماع وجهًا لوجه. والمفهوم الذي يقوم عليه بسيط، فبمجرد دعوتك للانضمام، يمكنك بدء المحادثات أو الاستماع إليها في “الغرف” الرقمية، بدءًا من حديث رئيسي من قبل شخص مشهور إلى محادثة داخل مجموعة صغيرة.