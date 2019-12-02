التحقيق في تسرب مقطع فيديو انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق واقعة انتحار شاب مصري يدعى ” نادر محمد جميل ” من أعلى برج القاهرة والتي كانت أول أمس السبت .

والذي ظهر في مقطع الفيديو برفقة شخص يحمل حقيبة واستغل ابتعاد هذا الشخص عنه وقام بالقفز من أعلى البرج وسط محاولات من الشخص المرافق له لإنقاذه ولكنه فشل .. فيما سادت حالة من الذهول على بعض الأشخاص المتواجدين أعلى البرج أثناء لحظة انتحاره .

وقرر النائب العام المصري بدء إجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر تسجيل كاميرات المراقبة ببرج القاهرة .. وقالت النيابة العامة إنها ستعلن التفاصيل ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات .

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت معاناة الشاب المنتحر من أزمة نفسية شديدة وضغوط لم يتحملها فدفعته للانتحار كونه تخرج العام الماضي بقسم الهندسة الطبية في جامعة حلوان ويعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة وأنه أبلغ صديقه قبل أيام نيته الانتحار لكن صديقه أخذ حديثه على سبيل المزاح ولم يكن يعلم أنه ينوي الانتحار بالفعل .