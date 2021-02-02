استدعت النيابة العامة في السعودية، أمس الاثنين، الفاشنيستا نجلاء عبد العزيز، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة دون أن تنشر اسم الفاشنيستا السعودية إن ما قامت به السيدة يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.

تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل، أحد أنواع العنف، والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.

#صوتك_مهم_1919 — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) February 1, 2021

كما كشف مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية عن رصده لنشر سيدة صورة طفلها بعد إجباره على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز: “نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل”.

وفي وقت سابق، تداول مغردون صورة لنجل نجمة مواقع التواصل “نجلاء عبد العزيز”، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.

وفي اول تعليق لها على الواقعة، نشرت “نجلاء عبد العزيز” عبر حسابها في سناب شات صورة لابنها وكتبت:”مهما بلغت من قوة وثبات لابد لك من أصحاب صالحين يحفزونك لحظة ضعفك، ويرشدونك ساعة غفلتك ويحنون عليك حين يقسو عليك كل شي”.

وأضافت:” التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وأطباعهم وأخلاقهم يحتاج إلى صبر وأحيانا إلى غباء متعمد”.