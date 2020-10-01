بعد إعلان براءة الفنان ” محمد رمضان ” من تهمة سب وقذف الطيار ” أشرف أبو اليسر ” وذلك بعد قيام رمضان بتقديم استئناف على الحكم الذي كان قد صدر ضده بحبسه لمدة سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه .

خرج أشرف أبو اليسر بتصريحات صحفية له في التعليق الأول له بعد صدور الحكم مشيرا إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء فقال : ” أنا مؤمن بقضاء ربنا وحقي هيجيلي .. الله الوكيل ” .

وأكد على أنه يتشاور مع فريق المحامين الخاص به لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وعلى الجانب الآخر علق الفنان محمد رمضان على هذا الخبر بنشره عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” وكتب في تعليقه عليه : ” الحمد لله والله يبارك فيكم جميعا ” .

وكانت قد قضت محكمة جنح الدقي يوم أمس الأربعاء ببراءة محمد رمضان من كل التهم الموجهة إليه والتي تمثلت في قيامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر المعروف إعلاميا بـ ” الطيار الموقوف ” .