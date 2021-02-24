خرج ” سهاد إمام ” محامي المنتج ” محمد وزيري ” بالتعليق الأول له بعد إصدار محكمة جنح الشيخ زايد حكما بحق موكله بالحبس لمدة 5 سنوات في التهم المنسوبة إليه بالنصب وتبديد أموال الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” .

فقال المحامي سهاد إمام بأنه لا تعقيب على أحكام القضاء وسيلجأ للطعن على الحكم الصادر ضد موكله .

وأكد على أن هذا الحكم صادر من محكمة أول درجة نتيجة عقيدة معينة وسيلجأ للطعن بالاستئناف بعد إجتماع مع محامين آخرين .

وعلى الجانب الآخر كان قد كشف محامي هيفاء وهبي أنه وبعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة اللبنانية .