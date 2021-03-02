خرجت الإعلامية المصرية ” أميمة تمام ” بالتعليق الأول لها عقب واقعة وضعها ل ” الروج ” على الهواء أثناء تقديمها لنشرة التاسعة على القناة الأولى وهو الأمر الذي أثار الجدل وموجة من السخرية بين المتابعين وتم على خلفية ذلك إيقافها وفريق عمل النشرة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق .

فكتبت أميمة تمام في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” إلى جميع الأيادي التي تمتد إليّ بالدعم والمحبة .. هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديرهم الشخصي والتاريخي مؤكدين أنه لم يذهب هباءً جراء التنمر والسطحية في زمن السوشيال ميديا ” .

وتابعت : ” إلى أولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمتي والمضي قدمًا بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت مترقبين بفضول تطورات المشهد وإسدال الستار .. كلمات الشكر والتقدير والمحبة والاحترام غير كافية لكم دمتم بخير بعيدين عن أي أذى ” .