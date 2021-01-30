أثارت الفنانة اللبنانية ” منار حمزة ” الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تطالب من خلاله بحقها في ميراث الفنان المصري الراحل ” شعبان عبد الرحيم ” .

والذي كان قبل وفاته قد أهدى لها ” فيلا ” نظرا لعلاقة الصداقة القوية التي كانت تجمعهما ويرفض نجله ” عصام شعبان عبد الرحيم ” إعطائها لها على حد قولها .

ليخرج عصام للرد على هذه التصريحات قائلا : ” منعرفش حاجة عن الكلام ده وهي بتكذب ومعهاش حاجة ولو معاها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها ” .

واستنكر عصام شعبان عبد الرحيم ظهور الفنانة الفنانة اللبنانية في ذلك الوقت للمطالبة بحقوقها فقال : ” أبويا متكلمش في حاجة عن الميراث قبل وفاته وكان يعاملها مثل بناته لكن الحقيقة كلنا مصدومين من كلامها وهنرد عليها بشكل تاني قريب ” .