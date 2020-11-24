تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للأمير السعودي الوليد بن طلال، خلال ممارسته رياضة الجري في جزيرة بنيوم.

وأظهر الفيديو الأمير الوليد بن طلال كان يجري في جزيرة بنيوم مع مجموعة من مرافقيه ليلاحظ شيئا في الارض فيتوجه نحوه ثم يلتقطه ووضعه في الشورت الذي يرتديه من جهة الخلف.

وأبان المقطع، الذي كان يصوره أحد مرافقي الأمير الوليد، أنه التقط عبوة عصير فارغة ألقاها أحد زوار الجزيرة على الأرض.

مابيده كيس

وبلبس البحر

تصرف ذكي — محمد ثامر المطرودي (@M7mmdthamer) November 24, 2020

وقد اشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما قام به الامير الوليد بن طلال مشيدين بتواضعه حيث كتب احدهم: “ابوخالد شاف قوطي والقواطي واجد هالايام وشاله وهذا يدل على انه منظم ومحب للبيئة وهذا هو من عرفناه يعطي دروس مجتمعية بلطف” و “ياحبناله ابو خالد متواضع يكفي انه هلالي” و “مابيده كيس وبلبس البحر تصرف ذكي”.

وكان قد انتشر، قبل ذلك، مقطع فيديو للامير الوليد بن طلال يوثق لحظة تنفيذه مقلب بمشهور “سناب شات” عسكر القحطاني المعروف باسم “الربع”.