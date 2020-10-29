بعد تسع سنوات من العمل على إنجاز أكبر مسجد في أفريقيا، وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الوزير الأول عبد العزيز جراد هو من سيشرف على مراسم افتتاح مصلى الجامع في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقد رفع الاذان مساء امس، لاول مرة، في جامع الجزائر الأعظم حيث اختيرت ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الكريم مناسبة لافتتاح قاعة الصلاة، حيث تم أداء صلاتي المغرب والعشاء للمرة الأولى في الجامع ، بعد تسع سنوات من بدء انجازه عام 2011 .