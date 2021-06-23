تتخذ الموضة أحياناً منعطفات غامضة لا يفهمها أحد، وبالرغم من ذلك تحظى بشعبية عارمة، تماماً كما هو الحال مع Wet Pants Denim أو الجينز المبلل من الأمام، الذي يُظهرك دون مبالغة في الوصف وكأنك للتو قد تبولت في سروالك!

واجتاح بنطال الجينز المبلل الأسواق وحظي بإقبال كبير بين أوساط الشباب خاصة مع ارتدائه من قبل عدد من المشاهير ومؤثري العالم على رأسهم “هايلي بالديون”‏ عارضة أزياء أمريكية وزوجة المغني الشهير “جاستن بيبر”، والممثل الكوميدي الأمريكي “جونا هيل” الذي ظهر بالجينز المبلل أثناء تسوّقه في شوارع بيفرلي هيلز الشهيرة.

كما تداول عدد من عشّاق الجينز المبلل، صوراً لجورج كلوني وغيره من نجوم هوليوود مرتدين الجينز المبلل، لكن لم يتم التأكُّد من صحة الصور أو فبركتها.

ويُعرَض الجينز المبلل في الأسواق بسعر 71 دولاراً أمريكيّاً، ويأتي بلون مختلف في منتصف البنطال ويروج للبنطال أنه ذو تصميم استثنائي يخفف من الشعور بالإحراج وعدم الراحة من الثياب المبللة.

وأكدت إحدى الشركات المصنعة لهذه النوعية من البناطيل أن المنتج عالي الجودة وذو تصميم فريد ويتم صبغه يدويّاً.