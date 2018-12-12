الجّن يطارد شاباً كان يبحث عن الذهب في الصحراء وينتقم منه

في واقعة اشبة ما تكون من نسج الخيال ، أحداثها وقعت في محافظة عفيف .

تّعود الحكاية وفقا لصحيفة ”صدى الالكترونية” وهي لشاب سعودي من سكان المحافظة عندما هاجمه ” الجن ” محاولاً الانتقام منه حسب رواية احدهم لنا ، حيث في بداية الامر لاّحظ الشاب في منزل اسرته المكون من زوجته وطّفله تبلغ من العمر قرابة خمس اعوام ، وجود اثار شخص يخرج ويدخل المنزل ولكن لم يرى احد وتطور الحال مع الشاب وظن انه لص هو الفاعل وقام بتركيب كاميرات مراقبة ولكن لم تّرصد شيء في المنزل، حتى أصبح الشاب يشاهد خيال شخص يخرج بسرعة البرق ويطارده ولم يجد احد ، حيث تطور الامر الى مرحله خطيرة حيث ظّل الشاب يّحمل سلاح ناري لتّعقب هذا الشخص المجهول.

وفي ذات مره وفقاً لرواية استقل الشاب مركبته ليجد شخصاً مجهولاً معه فالخلف داخل المركبة ، واصاب الشاب ذعراً شديداً وقد تعرض للأذى من الشخص المجهول حيث وجد مرمياً على الارض بجانب المركبة ، الامر المخيف في الحكاية ان الشاب وطفلتهم هم فقط من يشاهد هذا الخيال المُخيف ويقال انه يدون عبارات كتابية يؤكد انه سينتقم منه !! .

اقارب الشاب يعتقدون ان الشاب تعرض لِمس من الجن لاسيما انه هو من هواة البحث والتنقيب عن الذهب في الصحراء وكثير الخروج لتلك المناطق البرية والبعيدة عن المدن ، كما تم عرض الشاب على رقاة شرعيين وذلك لتداوي بآيات من القرآن الكريم حيث هو علاج جميع الاسقام .