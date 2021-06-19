خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بعد وفاة نجم تيك توك عمار البوريني وزوجته سماح عقرباوي بحادث سير مروع على طريق العقبة بالأردن، كما أصيبت ابنتهما الوحيدة إيلينا بجروح خطيرة.

وذكرت بعض وسائل الاعلام أنه تمّ انقاذ الجنين بعد اجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة، غير أن هذا الخبر نفاه زياد الخطيب صديق الراحل من خلال ستوري حسابه على “انستغرام” مؤكدًا خبر وفاة الجنين “الخبر مؤكد وفاة الجنين ابنة المرحوم عمار البوريني الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة”.

آخر فيديو ل عمار البوريني اليوم قبل وفاته بحادث سير النقب هو وزوجته وإصابة إبنته#الاردن pic.twitter.com/1lzYGvKWxJ — هلا العبادي (@HalaZAlabbadi1) June 17, 2021

ونعى الراحل شقيقه إبراهيم عبر “انستغرام”: “انتقل الى رحمة الله تعالى أخي عمار بوريني وزوجته سماح عقرباوي عن عمر يناهز 29 عامًا التجمع عند بيت الدفن الاسلامي في المحطة”.

الكابتن عمار البوريني و زوجته في ذمة الله اثر حادث مأساوي الله يرحمهم pic.twitter.com/wbecSZXxeM — Rubahamdan (@Rubaham37837687) June 17, 2021

وتابع “سوف تشيع جثمانهم في مقبرة سحاب والصلاة في مسجد مقبرة سحاب وتقبل التعازي في منزل والده طبربور”.

مليون مرة حكينا لا تنشروا حياتكم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، العين ثم العين ثم العين و الله انها بتهد جبال و بتقلب الحال، الله يشافيك يا ايلينا و يرحم والدك و والدتك #عمار_البوريني pic.twitter.com/K912mUybov — ابو سند Mamoun (@FreejMamoun) June 17, 2021

وشكل خبر رحيل عمار حزنا كبير ا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه عدد كبير منهم رسائل مؤثرة نعوه فيها.