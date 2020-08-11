قضت محكمة شرعية بدولة نيجيريا بالإعدام شنقا على المطرب ” يحيي شريف أمينو ” البالغ من العمر 22 عاما ومن سكان مدينة كانو بشمال البلاد .

وذلك بعد إتهامه بالسخرية والإساءة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق أغنية تم نشرها عبر تطبيق ” واتس آب ” في شهر مارس الماضي .

واعترف يحيي شريف أمينو بما قام به ولم ينكر التهم الموجهة إليه .. بينما أشار القاضي إلى أن المتهم يمكنه استئناف الحكم الصادر بحقه .

وأثارت هذه الأغنية الجدل وغضب الكثير من الأشخاص الذين قاموا بالتظاهر وحرق منزله وتجمعوا أمام مقر الشرطة الإسلامية المعروفة بإسم الحسبة مطالبين باتخاذ إجراءات ضده .

وقال ” إدريس إبراهيم ” زعيم المتظاهرين الذين طالبوا باعتقال أمينو في تصريحات له في مارس الماضي لهيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي ) أن الحكم سيكون رادعا للآخرين لوقف أولئك الذين يهينون دينا أو نبيا لمنع العنف الديني .