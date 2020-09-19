قضت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا اليوم السبت بالسجن المشدد 15 عاما على كلا من ” كريم السبكي ” و ” خالد السبكي ” نجلي المنتج المصري ” أحمد السبكي ” .

وذلك بتهمة حيازة المخدرات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن قوة من رجال الشرطة كانت قد استوقفت نجلي المنتج الفني أحمد السبكي في أحد الأمكنة أثناء عودتهما من حفل زفاف الفنان ” أحمد فهمي ” والفنانة ” هنا الزاهد ” .

وبتفتيش السيارة التى كانا يستقلانها تم العثور على عدة لفافات من مخدر الكوكايين .. وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما وعرضهما على النيابة التي تولت التحقيق بالقضية .

بينما أنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفانهما .

ثم أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة .