الحكم بالسجن 654 عاما لسفاح وشريكته بعد قتلهما ل 20 سيدة وأطعما قلوبهن للكلاب

كشفت صحيفة ” ميرور ” البريطانية عن قضاء محكمة مكسيكية في شهر مايو الماضي بالحكم على الثنائي ” خوان كارلوس هرنانديز ” البالغ من العمر 38 عاما و ” باتريشيا مارتينيز ” البالغة من العمر 44 عاما بالحبس 654 عاما وهي مجموع 8 أحكام .

ويأتي ذلك على إثر إتهامهما بقتل ما يقرب من 20 سيدة وإطعام قلوبهن للكلاب .

وكانت قد تمكنت السلطات المكسيكية في أكتوبر من العام الماضي من إلقاء القبض على هذا الثنائي الملقب ب ” وحوش إيكاتيبيك ” وهي المدينة التي شهدت جرائمهما المروعة وهما يدفعان عربة أطفال محملة ببقايا بشرية .

ووفقا لاعترافاتهم فإن ” باتريشيا ” كانت هي المسؤولة عن استدراج الضحايا اللواتي عادة ما يكن شابات من خلال إقناعهن بالذهاب إلى منزلها لشراء بعض المنتجات مثل الجبن أو الملابس والعطور .

وبعد استدراجهن إلى المنزل يشرع الثنائي في قتلهن وتقطيع أوصالهن قبل إطعام قلوبهن للكلاب .

وبتفتيش منزلهما عثرت الشرطة على رفات العديد من السيدات .