قضت محكمة إيرانية يوم أمس الجمعة بسجن الإيرانية ” فاطمة خويشوند ” الشهيرة بشبيهة أنجلينا جولي لمدة 10 سنوات بعد عام من اعتقالها .

وذلك بسبب أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها صوراً مشوهة لنفسها .. كما وجّهت لها تهمة نشر الفساد بين الشباب وعدم إحترام إيران والتحفيز على العنف وكسب الدخل من خلال وسائل غير مناسبة .

وطالبت فاطمة خويشوند صاحبة ال 22 عاما والمعروفة أيضا بإسم ” سحر طبر ” بالإفراج عنها بزعم إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وفي تعليقها على الحكم قالت : ” وجهت إلى أربع تهم وبرئت من تهمتين .. ولا أريد التعليق على الاتهامات لأننى أتمنى العفو .. القاضى حكم على بالسجن 10 سنوات بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه ” .

كما دعت سحر طبر أنجلينا جولي إلى شن حملة من أجل إطلاق سراحها قائلة : ” لإيران تاريخ في تعذيب النساء .. نحن بحاجة إلى أن نتحد ضد هذا التمييز العنصري بين الجنسين ” .