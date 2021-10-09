قضت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت بحبس الطبيب المصري ” عمرو خيري ” صاحب الفيديو الشهير الذي ظهر فيه من داخل أحد المستشفيات الخاصة وهو يجبر ممرضا يعمل معه بالسجود لكلبه .

وتضمن الحكم حبس الطبيب واثنين آخرين لمدة سنتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامهم بالتنمر على الممرض ” عادل سالم ” ومطالبته بنط الحبل والسجود لكلب وإلقاء التحية له .

وكان قد أثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله في شهر سبتمبر الماضي حالة من الجدل والغضب في مصر بسبب ما تعرض له الممرض وسط مطالبات بمعاقبة هذا الطبيب .

وعلى إثر ذلك قررت وزارة الصحة المصرية إيقاف الطبيب عمرو خيري عن العمل .. كما تم إيقاف العمل بالعيادة مكان الواقعة داخل المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات