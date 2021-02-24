قضت المحكمة الاقتصادية يوم أمس الثلاثاء ببراءة ” سما المصري ” في قضية سب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ” وإرسال رسائل وعبارات خادشة لها عبر تطبيق واتس آب .

والتمس ” أشرف ناجي ” محامي سما المصري براءتها من التهم المنسوبة لها لانتفاء أركان جريمة السب والقذف .

يذكر أن النيابة كانت قد أحالت سما المصري إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بقذف ريهام سعيد عن طريق تليفون المجني عليها وإسناد أمورا لها لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها .

وكانت قد قضت المحكمة في أكتوبر الماضي بتخفيف حكم حبس سما المصري إلى 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليه بعد أن كانت قد حكمت بحبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وأمرت بتعويض مدني مؤقت لريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه .