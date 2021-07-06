قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام شنقا لقاتل ” فرح أكبر ” في الجريمة المعروفة إعلاميا بجريمة صباح السالم .

ويأتي قرار المحكمة اليوم بعد شهرين من ارتكاب الجاني لجريمته حيث أثبتت اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في سيارتها .

ويوم الواقعة قام المتهم باعتراض مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية منطقة صباح السالم ثم خطفها وإبنتها وإبنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أدت إلى وفاتها أمام أعين إبنتها وفي نهار رمضان ثم رماها أمام المستشفى .

وكان الجاني قد قال في التحقيقات أن القتيلة قامت بطعن نفسها بسكين إلا أنه اعترف لاحقا بأنه هو من طعنها نتيجة غضبه بعدما رفضت التنازل عن قضاياها ضده .