قضت محكمة الطفل في مصر بمعاقبة المتهمين في قتل ” كريم هشام ” نجل الإعلامية المصرية ” مروة ميمي ” بالحبس والغرامة المالية .

حيث تم الحكم على المتهم الأول بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 10000 جنيه .. وحبس المتهم الثاني لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 10000 جنيه .

ووفقا لما جاء في اعترافات أصدقاء المتهم والمجني عليه بأن المتهم أمسك بمسدس والده وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم إلا أنه قال لهم أنه لا داعي للخوف موضحا أن السلاح مؤمن .

وأضافوا أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلا .

وكانت الإعلامية مروة ميمي قد خرجت بتصريحات لها نافية أن يكون إبنها قد قتل عن طريق الخطأ على يد صديقه بل تم قتله عن عمد لأنه كان يحاول الهرب من أصدقائه بعد تعرضه لتحرش بدني .