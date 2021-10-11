تعرضت الاعلامية الاردنية علا الفارس لموجة من الانتقادات بعد عرض الحلقة الثانية من برنامج “الجانب الآخر” الذي تقدمه على شاشة قناة الجزيرة القطرية والتي استضافت فيها الرئيس البناني السابق أمين الجميل.

وقد انتقد الكثيرون اختيار الضيوف في هذا البرنامج حيث كتبت ديمة طهبوب: “لا أدري ما هي القيمة المضافة لهذا البرنامج في تقديم شخصيات اشكالية وملتبسه وذات تاريخ اجرامي او تطبيعي في حلقته الاولى والثانية؟ هل ذاكرتنا سمكيه وسيغيرها برنامج يحاول ان يقول ان لهذه الشخوص وجها آخرا؟”.

فخامة الرئيس الأسبق الشيخ أمين الجميل رجل مقاوم دافع عن وطنه بوجه من حاول تحرير القدس باحتلال لبنان

وبدل اتهام من دافع عن وطنه عليكي التوجه إلى من ارتكب ايلول الأسود وحرب المخيمات ان كنت من الفلسطينيين

فنحن ودفاعا عن وجودنا ووطننا لم نرتكب بحق من احتل بلدنا بل كنا مدافعين .. — Tony Ghattas (@TonyGhattas11) October 10, 2021

فيما كتب متابع اخر: “راحت الجزيره ملح. بعد ان كان صوتها لا يعلى عليه صوت عرفوها العرب وعرفوا اهدافها واصبحت مجرد قناه تابعه للمسيره والعالم والمنار واليوم انظروا لقائتها مع قتلة الامس وشواذ الافاق لا وجايبه هذه المذيعه الذي احترق كرتها واصبحت اضحوكه”.

هذه هي الخلاصه اصبحت قناه تابعه للمسيرة والمنار والعالم واخواتها…. تصور رغم كل ماتمارسه مليشيات ايران في المنطقه لم تكلف الجزيرة نفسها في تقديم برنامج واحد استقصائي يفضح تلك الممارسات في سوافي العراق اوسورياء اواليمن — بجاش الشرعبي (@jorj7790) October 9, 2021

وكتب متابع ثالث تعليقا على الحلقة “الحلقة القادمة مع بشار الأسد في #الجانب_الآخر ؟! ونحتفل بروعتها قبل أن تُذاع؟! بس الحلقات بالطريقة هذه من الأفضل تُعرض على روتانا سينما مثلا!”.

الحلقة القادمة مع بشار الأسد في #الجانب_الآخر ؟! ونحتفل بروعتها قبل أن تُذاع؟! بس الحلقات بالطريقة هذه من الأفضل تُعرض على روتانا سينما مثلا! — Hesham Ahmed (@heshamcapitano) October 10, 2021

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حل ضيفا على أولى حلقات برنامج “الجانب الآخر” حيث تجولت الإعلامية علا الفارس مع ضيفها بين جبال السليمانية بإقليم كردستان حيث نشأ وترعرع، وهناك استعاد ذكريات الماضي، جذوره وأصوله، وتحدث عن والده الذي قال إنه كان قاضيا وسياسيا، لكنه لم يكن متحزبا، وكان مع الحركة الكردية وأيضا كانت له علاقات واسعة مع القيادات العراقية.