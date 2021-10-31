تحاول جماعة الحوثي في اليمن الاستفادة من الضجة التي اثارتها تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي في محاولة لاقناع اليمنيين بأن حرب التحالف العربي ضدهم “عبثية” كما وصفها في تصريحاته المثيرة للجدل.

فقد نشر لناطق الرسمي لأنصار الله “الحوثيين” محمد عبد السلام في تغريدة له على “تويتر” صورتين لاعلان كبير من احد شوارع صنعاء ظهر فيها وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي مستخدما هاشتاغ #نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية

يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت، الجمعة، أن على السفير اللبناني في المملكة مغادرة البلاد “خلال الـ48 ساعة القادمة”، بالإضافة إلى استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور.

كما قررت السعودية وقف كافة الواردات من لبنان الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية حادة.

واتخذت البحرين والكويت إجراءات مماثلة للسعودية فيما يتعلق بالسفير اللبناني لديها.