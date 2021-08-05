أظهرت وثيقة أمريكية كشِف النقاب عنها يوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية تبحث عن ”زجاجة ويسكي“ ثمنها 5800 دولار، أهدتها الحكومة اليابانية للوزير السابق مايك بومبيو.

وذكر إشعار لمكتب رئيس المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ الـ 22 من يوليو، ويشمل الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019، أن حكومة اليابان أهدت بومبيو، تلك الزجاجة، في الـ24 من يونيو 2019.

The State Department is investigating the whereabouts of a $5,800 bottle of whiskey the Japanese government gave to Secretary of State Mike Pompeo in 2019, though it's unclear whether Pompeo ever received the gift. https://t.co/sP3841IbRb — The New York Times (@nytimes) August 4, 2021

وفي الإشعار المقرر نشره في السجل الاتحادي يوم الخميس، أُدرجت الهدية على أن ”مصيرها غير معروف“.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أول من أورد نبأ التحقيق، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولارا، وإلا فعليهم شراء التي تزيد قيمتها عن ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.

وقال وليام بيرك محامي بومبيو ”السيد بومبيو لا يتذكر حصوله على زجاجة الويسكي، وليس لديه أي علم بما حدث لها. وهو لا يعلم ،أيضا، بأي تحقيق في مكان وجودها. لا فكرة لديه عن مصير زجاجة الويسكي هذه“.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب من ”رويترز“ لتقديم مزيد من التفاصيل.