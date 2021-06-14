أصدر اليوتيوبر ” أحمد الغندور ” بيانا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على خلفية الحملة التي دشنت ضده لمقاطعة برنامجه ” الدحيح ” بعد عرض الحلقة الأولى منه مؤخرا على قناة ” نيو ميديا أكاديمي ” وإتهامه بالتطبيع مع إسرائيل .

فجاء في البيان : ” من ساعة عرض الحلقة الأولى من برنامج الدحيح يوم السبت وهناك مساحة واسعة ومتباينة من ردود الأفعال بعضها كان إيجابي وأنا ممتن جدًا وشاكر جدًا لها وبعضها كان سلبي وعنيف وتتفاوت فيه مساحات الاتهام ” .

وتابع : ” ودا السبب اللي مخليني النهاردة مقرر إني أكسر عادتي على مدار الأربع سنين اللي فاتوا وأرد بشكل مباشر وواضح على الاتهامات دي لأن دي بالذات اتهامات صعب أوي اسمعها وأسكت وأقول الزمن كفيل بالرد زي ما كنت بعمل في الاتهامات السابقة اللي أغلب حضراتكم عارفينها ” .

وأضاف الغندور : ” باختصار ووضوح موقفي كالآتي : ” 1 – موقفي من القضية الفلسطينية واضح ومُعلن وهو الموقف الوحيد اللي أعلنته لأن صحيح أنا مبفهمش في السياسة ولا بحب الكلام فيها لكني قررت إعلان موقفي من اللي بيحصل في فلسطين الفترة اللي فاتت لأن الإجرام اللي كان بيحصل على أهلنا هناك تجاوز كل تخيل وعبّرت عن مشاعري وقتها دون مواربة وقلت إني منحاز لهم .. هل دا كلام يصدر من شخص مُطبع أو ناوي يبقا مُطبع؟ ” .

واستكمل : ” المنصة اللي رجعت عليها منصة تعليمية في الأساس لا علاقة لها بناس ديلي .. مفيش تمويل ولا دعم ولا غيره .. لكن بالفعل كان في شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي وانتهت العلاقة تمامًا السنة الي فاتت وبالتالي الكلام عن إن المنصة الأولى بتموّل الثانية أو الثانية بتموّل الأولى هو كلام خاطئ تمامًا وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل معاهم ” .

واستطرد : ” في نفس الوقت مقدّر خوف الناس وقلقهم من أن يبقا في محاولات استغلال أو دس للسم في العسل زي ما بيقولوا وبناء على كده حابب أؤكد على حاجتين : أ – أن محتوى برنامج الدحيح لن يتغير ولن يتحول مع الوقت لأي شيء آخر وأنه لن يكون بوق إعلامي لأي جهة زي ما عمره ما كان بوق لأي جهة قبل كده ” .

وتابع : ” ب – ودي حاجة بديهية ومش محتاج أقولها لكني بقولها عشان تبقى كل حاجة واضحة إني عمري بأي شكل ما هكون مُطبع ولا المحتوى اللي بقدمه هيكون تطبيعي .. أنا بقدم محتوى علمي وهفضل أعمل كده ومش ناوي أغيّر دا لأني مبعرفش أعمل حاجة تانية ” .

واختتم أحمد الغندور بيانه قائلا : “‏ أنا بكرر شكري لجميع المهتمين أنتم بوصلتي وأنا مهتم أسمع لكم واعتراضاتكم ومخاوفكم محل تقديري ودايما مهمة عندي ” .

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