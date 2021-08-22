كشفت الفاشينيستا الكويتية ” الدكتورة خلود ” في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات عن مغادرتها للمستشفى وعودتها إلى منزلها بعد إعلانها عن خضوعها لعملية جراحية لم تكشف عن طبيعتها منذ أيام والتي استغرقت أكثر من 8 ساعات .

وظهر في مقطع الفيديو أطفال الدكتورة خلود خلال استقبالهم لها بالمنزل .. والتي أشارت في تعليق أرفقته بالفيديو عن وضعها الصحي .

فكتبت قائلة : ” ولهت عليهم بس قاعدة أتعذب من الألم .. عكس المستشفى لما اقعد من النوم أكون على مسكن فالألم أخف شوي .. اليوم الإحساس كأنه داعساني سيارة وحاطين فوق الجرح فلفل حار وليمون ” .

وتابعت الدكتورة خلود موجهة حديثها إلى متابعيها : ” حبايبي مشكورين وايد على كل شئ وبس أصير أحسن يمكن إسبوع راح راح ارجعلكم أحسن من قبل ونسولف ونستأنس ونسوي فقراتنا ونكمل مسابقاتنا ” .