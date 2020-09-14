كشف ” صبري عثمان ” مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عن تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر ” أحمد حسن ” وزوجته ” زينب ” .

وذلك على خلفية المقلب التي قامت به زينب في طفلتهما ” أيلين ” والتي قامت فيه بتلوين وجهها باللون الأسود والاقتراب من الطفلة لترى ذلك بحجة هل ستعرف والدتها أم لا .

ولكن الطفلة عندما رأت هذا الشكل بملامح مختلفة عن والدتها أصيبت بحالة من الفزع والهلع ودخلت في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات من الأم .

وعلق صبري عثمان بأن هذا العمل يعد استمرارا للاستفزاز وحالة الاستهتار من الأب والأم وأن هدفهم الأساسي هو الشهرة وجني المال بأي شكل حتى ولو على حساب إبنتهما والكسب السريع ونوع من أنواع الاستغلال .

وأشار إلى إنه في العام الماضي كان قد تلقى المجلس تلقى بلاغات حول 5 فيديوهات تتعلق بولادة الطفلة واستخراج شهادة ميلادها وتم تقديم بلاغات للنيابة العامة وقامت نيابة البساتين بالتحقيق فيها وتم حفظ القضية مراعاة لمصلحتهما ومصلحة الطفلة وتم أخذ تعهد عليهما بعدم تكرار ذلك .

وأكد صبري عثمان على إنه تم مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وتم إحالة البلاغ لنيابة حلوان الجزئية .. كما تم التقدم ببلاغ جديد إلى النيابة العامة وطلب التحقيق في الوقائع السابقة وتوجيه تهمة الاتجار في البشر طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 .

وأضاف : ” ما حدث إساءة وسوء معاملة واستغلال تجاري لطفلة وجريمة عقوبتها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تصل للسجن المؤبد وغرامتها 500 ألف جنيه لأن الجريمة وقعت من الأب والأم ضد طفل “.

وتابع : ” عندما يتم القبض عليهم إذا كانوا داخل مصر يجب توقيع الكشف الطبي والنفسي عليهم .. الحالة دي حالة مش طبيعية ووضع مش طبيعي ومش مقبول ” .