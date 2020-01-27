السعودية أميرة الناصر تحتفل بطلاقها بفستان الزفاف.. شاهدوا كيف ردت على منتقديها!

نشرت السعودية أميرة الناصر، مقطع فيديو، للرد على فيديوهات انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال احتفالها بطلاقها من زوجها السابق “مشعل”.

وفي وقت سابق، دشن نشطاء هاشتاق “#حفل_طلاق_اميره_الناصر”، تداولوا خلاله مقاطع فيديو لها بفستان أبيض وهي تحتفل بطلاقها.

وقالت “أميرة”، إنها أصرت على ارتداء فستان الفرح بعد طلاقها للتعبير عن أنها سعيدة بالانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها تريد توصيل رسالة إلى كل الفتيات السعوديات بأن الحياة لن تتوقف على شخص مهما كان غالي.

وأشارت إلى أنها ستتجاوز هذه المرحلة وستنزل لتستقل سيارتها وتسير في الشارع بشكل طبيعي، موجهة حديثها للمطلقات قائلة “اعتبريه مات”.